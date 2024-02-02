О наступательных активностях украинской армии кажется в Киеве больше решили не говорить

Слова Владимира Путина о создании буферной зоны на территории Украины кажется услышали не только граждане России, но и власть в Киеве, решившая во что бы то ни стало воспрепятствовать такой задумке. Так в Харьковской области крайне резко интенсифицировались работы по созданию новой линии обороны под Купянском и Харьковом. Причем в строительстве оборонительных сооружений напрямую участвуют граждане ФРГ.

Такими сведениями располагает отставной подполковник Народной милиции Луганской Республики Андрей Марочко.

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Источник фото: РИА Новости





По словам старшего офицера, немцы не только проявляют инициативу как инженеры, но и сами за рулем строительной техники и используя строительные материалы прямиком из Германии, участвуют в большом строительстве на Харьковщине.

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Официальный Киев отдал приказ об ускорении возведения линий обороны на фоне продвижения российской армии в Харьковской области в январе, вынуждая украинские войска ценой больших потерь удерживать невыгодные позиции, либо применять непопулярные решения и выстраивать новые рубежи обороны по линии реки Оскол.