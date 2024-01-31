Первый полёт согласно планам в качестве действующей единицы армии борт должен совершить уже в 2027 году

Перспективный дальний самолёт, чьим основным вооружением станут низкоскоростные ракеты Х-101 или Х-БД, но и передовые гиперзвуковые, оснащенный технологиями малой заметности, известными на Западе как «Стелс», создается в соответствии с ранее утвержденным графиком. Речь идёт о самолете ПАК ДА, представляющим собой авиационный комплекс дальней авиации. Прямо сейчас Ростех строит стендовые продувочные секции для оптимизации работы авиационных пусковых модулей летного комплекса. Самолёт будет построен по схеме «летающее крыло».

Одним из главных признаков, отличающих будущий воздушный аппарат от предшественников, более низких по рангу, станет возможность атаковать наземные цели без угрожающего входа в зону действия ПВО потенциального оппонента.

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Источник фото: РИА Новости







Уже вовсю работают технические отделы, прорабатывающие какие именно системы радиотехнического оборудования, дополненные оборонительными режимами обороны будут установлены, позволяющие с высокой эффективностью подавлять системы наведения ракет противника с помощью РЭБ-воздействия.

Причем большинство из ныне созданных систем блока НАТО должны будут преодолеваться ПАК ДА полностью незамеченным. Общие наброски таких характеристик есть уже не только в головах конструкторов, но и апробированы на практике в ходе так называемых стендовых полетов.





Источник фото: российская газета







Будущий проект показал сверхнизкие числа такого важного параметра, как ЭПР. Это было достигнуто методом компьютерного моделирования во время научно-исследовательских изысканий.

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Так же известно, что начиная с 2021 года конструкторский и инженерный коллектив принял решение, что главными качествами будущего проекта будут усиленная сверхмалая заметность и переоборудование на более интенсивное использование дальнобойного вооружения. По генеральному плану, ударный бомбардировщик должен встать в строй в ВКС РФ в 2027 году и в ряде моментов заменить Ту-95МС.