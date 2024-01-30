Когда разрушить проще, чем создать нечто новое.

Украинское государство и его жители могут гордиться достижениями Львовского региона, власти которого самыми первыми в восточноевропейской республике смогли прийти к финишу так называемой «декоммунизации», заявил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По словам местного главы, опубликовавшего соответствующий пост у себя в личном ТГ-канале, теперь Львовщина – та самая область, где даже если обойти самый маленький хутор, ни за что не сыскать осколков советского наследия в виде соответствующих памятников. Проделана колоссальная работа по розыску и демонтажу 312 сооружений в 2023 году, возведенных прошлой властью, история которой давно минула, рассказал глава.

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Вождь мирового пролетариата во Львове. Источник фото: synthart.livejournal.com



Последним местом, где наследие Советского Союза в виде целого памятника ещё существовало, оказалась местная Лопатинская община. «Но и с ним покончено», резюмировал областной чиновник.

Разрушение исторического наследия, тесно переплетенного с временной эпохой, когда существовал СССР, является «визитной карточкой» украинской власти, приступившей к демонтажу памятников и всяческих упоминаний той эпохи. Такое стало возможным на законодательном уровне в 2015 году, когда был принят соответствующий закон, когда президентом был Петр Порошенко.

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Но словно этого мало, теперь любое упоминание о России на украинских землях подвергается забвению и осквернению, если полностью уничтожить не получается. Хотя как может быть связана Российская империя и условный памятник Пушкину с Советским Союзом, ответить на Банковой не могут до сих пор.