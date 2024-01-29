Таким образом полиция хочет оборвать планы бастующих ещё на стадии приготовления

Французская полиция сейчас находится в режиме повышенной готовности на фоне сообщений от местных рассерженных фермеров. Последние обещают превратить столицу Франции Париж в осажденный город, если к производителям продуктов питания из сельской глубинки Эммануэль Макрон и его администрация так и останутся глухи. Сейчас к столице моды и потенциальной «крепости» направляются дополнительные усиленные патрули полиции из ряда французских регионов, число которых в человеческом эквиваленте составляет около 15 тыс. человек. Помимо собственно живых сотрудников, охранять спокойствие на улицах и главных дорогах будут вертолёты и бронированная техника.





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Источник фото: Известия





Оборонительные полицейские форты развернуты в квадратах Рюнжи и Руасси. Из этих пунктов к местам потенциальной блокады будут направлены деблокирующие группы для немедленного срыва планов фермеров, недовольных аграрной политикой ЕС и действиями украинских властей, своей дешевой сельхозпродукцией, демпинугющих против производителей из Европы, в частности из Франции.









Новостью о том, что Париж «не отделается» просто хором рассерженных голосов протестующих, поделился профсоюз Jeunes Agriculteurs, чья цель просто взять и прекратить перевозку в многомиллионный столичный регион любых товаров, тем самым усугубить дефицит продовольствия. Как только власти поймут, что «всё плохо», пойдут распоряжения о снижении ценников на выросшую существенно солярку. Кроме того, французских аграриев не устраивает засилье на местных прилавках крайне дешевой продукции из Украины, не имеющей конкурентов со стороны местных фермеров по причине дороговизны продуктов питания от последних.





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