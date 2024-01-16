Для кого-то это не очень приятные знамения

Американская лунная программа, в ходе которой специальный модуль Peregrine должен был высадиться на поверхность Луны, оказалась под угрозой. И уже на 100% известно, что вместо лунной поверхности, которую космический аппарат не увидит, многомиллионное оборудование правительства США «исчезнет» в земной атмосфере в пламени огня.

По информации отраслевого издания SpaceNews, передовой аппарат на всех парах мчится к Земле, где его ждёт участь светящегося метеора на ночном небе. Такая незавидная участь вместо фанфар на Луне ожидает продукт Astrobotic уже 18 января.

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Источник фото: Военное обозрение





Peregrine относится к классу роботизированных космолётов, предназначенного для транспортировки грузов на одинокий спутник Земли. Доставка полезной нагрузки может осуществляться как на лунную орбиту, так и на поверхность космического тела. По публикациям в открытой печати известно, что аппарат должен был разместить научные приборы в квадрате так называемых куполов Грютхейзена для последующего развития уже лунной программы Artemis. Амбициозность последней заключается в том, что по итогу выполнения которой на Луне в постоянном режиме должен был присутствовать человек.

Известно, что помимо научного оборудования, Peregrine транспортировал и украинский флаг. Теперь последний так же как и сам лунный модуль, «растворится» в плотных слоях земного воздуха.

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Неудачу миссии связывают с техническими неисправностями космолета: во-первых не удалось навести солнечные панели на поверхность светила, а во-вторых оказался поврежден топливный резервуар. Вследствие чего аппарату просто не хватило энергии солнца и топлива для полёта.