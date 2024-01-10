Зима – золотое время для отечественных киноделов

Новый год только-только начался, а российские киноделы уже могут начинать праздновать успех: музыкальный фильм с узнаваемым названием «Бременские музыканты» за новогодние праздники успел заработать в отечественном прокате солидные 2 млрд. рублей. Сделано это было за первые 9 дней проката. Не помешали киносказке «отбить кассу» и весьма противоречивые отзывы с большим разбросом мнений; людям в момент праздничного настроения пришлись по душе воплощенные на экране приключения музыкальной команды, состоящей из антропоморфных животных и людей, прекрасно сыгравших на чувствах ностальгии по замечательному мультипликационному продукту из советского прошлого, тем самым своей узнаваемостью и чудесной концепцией, приложившему серьёзный вклад к успеху своего современного воплощения.





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Источник фото: РБК





Над актуальным продуктом по советской мультипликационной сказке 1969 года «Бременские музыканты» в качестве режиссера-постановщика поработал Алексей Нужный. А в роли Трубадура снялся Тихон Жизневский, ставший достаточно известным, исполнив роль в кинокомиксе про бравого сыщика петербургской полиции майора Грома в альтернативной линии времени. В частности, в этом году должен выйти триквел, понравившегося кинокритикам и отечественном фанатам кино экранизации комикса. В остальных ролях, в том числе соглавных, в «музыкантах» снялись Сергей Бурунов в роли Короля и Валентина Ляпина в роли каноничной Принцессы. Так же съемками в проекте отметились Константин Хабенский и Мария Аронова, соответственно сыгравшие роли Гениального Сыщика и Атаманши.









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Вторым фильмом, повторившем успех «Бременских музыкантов» по части достижения знакового рубежа в 2 млрд. рублей, стало продолжение «Холопа» с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой.