Так Турция из "флагмана" легкой промышленности легко превращается в лидера высокотехнологичной продукции

Турция за рекордные сроки достигла уровня оперативной готовности, когда разрабатываемый с 2017 года истребитель так называемого nextgen-поколения уже на днях совершит свой первый полёт. Что это, как не железобетонный факт превосходства военно-промышленного комплекса турецкой республики над военной промышленностью большинства высокоразвитых западных стран? С первым полётом Kaan это утверждение станет физической былью.

В публикации турецкой прессы, в частности Yenı Şafak, где один из журналистов провел беседу с директором аэрокосмической компании «Тусаш», утверждается, что турецкий сверхсовременный полёт оторвется от поверхности земли практически на днях. Об этом заявил Темель Котиль.

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Источник фото: topwar.ru





Известно, что будущий полет должен был состояться ещё в прошлом году, когда на 27 декабря из-за технических неудач пришлось переместить пробный вылет на некоторое время вперед. Вместе с тем подчеркивается, что перспективный истребитель уже «летал»: было это сделано в лабораторных условиях путем испытания базовых агрегатов будущего флагмана перспективного самолетостроения турецкой авиации.

А вот источник в лице портала Defence News о причинах переноса полёта знает куда больше: первый полет 27 декабря не состоялся из-за «невозможности» в столь короткий срок закончить проверку не только основных агрегатов, но и дополнительного оборудования, в том числе так называемых рулевых мероприятий.

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И забегая вперед, турецкая пресса в восхищении уже сравнила Kaan, заявив, что он будет никак не «хуже», чем американские F-22 и F-35.