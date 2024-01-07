А быстро тут перешли от "ржавых ракет" к конструированию тысяч боевых БПЛА

Пока военно-политическое руководство Украины надеялось на «сокрушающую» силу многочисленных экономических санкций и острейший дефицит незаменимых высокотехнологичных компонентов для нужд военной промышленности России, одновременно рассказывая фантастические истории о том, что российские военнослужащие в свободное от несения караулов времени большими группами только что и делают, как выдирают передовые чипы из стиральных машин и микроволновок, но теперь оно видит реальные угрозы.

Как оказалось, вместо каннибализации ни в чём неповинной домашней техники, российская оборонка достигла уровня массового производства ударных и разведывательных беспилотных аппаратов. После чего уже ВС России стали в невероятных количествах задействовать всё это богатство на передовой. О вымышленных угрозах и реальном давлении, способном переломить ход украино-российского конфликта, рассказал бывший старший офицер украинской армии Иван Павленко в своей беседе с журналистом Financial Times.

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Как заявил экс-полковник, беспилотники для российского ОПК становятся вещью настолько обыденной, словно они собирают не передовую технику, а выпекают кулебяку для поселкового магазинчика. Но шутки шутками, а массовое производство ударных дронов для нужд ВС РФ для ВСУ стало реальной военной угрозой, резюмирует эксперт.

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Но только дронами военная промышленность РФ не ограничивается: её высокотехнологичные продукты в виде новейших РЭБ на голову превосходят украинские аналоги, под конец интервью заявил Павленко.