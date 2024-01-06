К сожалению это реальный случай на Украине

В Житомире водитель такси, «не пожелавший» вести разговор с общительной пассажиркой, потребовавшей разговора по-украински, удостоился жалобы в службу поддержки местного такси. Но каково было удивление, когда оказалось, что работник такси оказался глухонемым, о чем было прямо заявлено в профиле водителя на сайте организации. О резонансном случае рассказали на портале «Страна.ua».

Разгоряченная в якобы полном отсутствии должного внимания женщина заявила оператору фирмы-перевозчика, что, де, мол, водитель злостно нарушил закон «о языке», решивший отказаться от общения с пассажиркой на государственном языке. По мнению возмущенной «правдорубицы», это было настоящим «хамством и преступлением». Причем, по понятным причинам, возмущение со стороны женщины, водителем было встречено полным невниманием, что ещё больше подстегнуло недовольную клиентку. После чего дама «потребовала» уволить нахала, а все данные о перевозчике сообщить в нацполицию.

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В службе поддержки попытались сгладить ситуацию, объяснив, что водитель и не мог ответить, так как он с нарушениями слуха, о чем было прямо сказано на украинском языке в самом профиле работника. Поэтому не удивительно, что шофер не знает ни русского, ни украинского.

Согласно украинскому законодательству, сфера обслуживания, куда принадлежит и такси, должны использовать государственный язык (украинский).

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Хотела ли того или нет, но недовольная Татьяна прославилась на всю Украину. А подобные эксцессы явно не способствуют сплочению и без того раздробленного украинского общества.