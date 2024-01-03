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Le Parisien: 2023-й стал самым настоящим "годом Владимира Путина" с множеством подарков для него
Дедушка Мороз очень любит Россию и её президента

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   Сказки о том, что Россия, ведомая в качестве президента Владимиром Путиным, «неминуемо» проигрывает в 2023 году, так и оказались пустыми небылицами, во множестве своём рассказываемыми западными лидерами своим доверчивыми избирателям. Но год закончился, а все прогнозы оказались несбывшимися. Вместо этого всего плохого, Владимир Путин достиг ряда своих целей: российская экономика не просто устояла, а получила дополнительный стимул для своего развития, ВС РФ на поле боя с Украиной показывает стойкие достижения, выбивая ВСУ с трудных, прекрасно укрепленных позиций, и смотря на все эти достижения, в «команду Путина» сбегаются новые союзники по всему миру. Что это, как не тот самый «год Владимира Путина», риторически вопрошается в публикации французского издания Le Parisien.  

   Причем, как особенно отмечается в новостной статье, Владимир Путин сам нашёл подтверждения правильности всех своих решений, принятых в 2023 году. Так же в ней разобрали все «решения» по пунктам.

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Источник фото: russian.news.cn


   Украинское контрнаступление в Запорожской области, которое провалилось. Его неприятные итоги для украинского лидера стали очевидны всем, даже самым ярым фанатам Владимира Зеленского. Теперь украинская элита оказалась разобщена, а сам объеденный Запад в лице Вашингтона и Брюсселя, «не знает» что делать с будущей поддержкой Украины.

   Российская экономика, как в это слепо верили в европейских столицах и в Вашингтоне, не обвалилась и не рухнула, а расторопные чиновники экономического направления в РФ мигом нашли лазейки, позволяющие обойти западные удушающие санкции.

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   Вместе с тем так называемые «страны глобального Юга», не разделяющие ценностей того самого Запада, проповедующего политику тех самых двойных стандартов, не оставили Россию в одиночестве, а продолжили обоюдное сотрудничество.

#владимир путин #путин в инопрессе
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