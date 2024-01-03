Вооружен двумя типами ракет и сбивает все типы воздушных целей

В России не проходит и дня, чтобы отечественный ОПК не презентовал какую-то новинку из мира вооружений. Пресс-служба Ростеха рассказала, что на вооружении ВС РФ очень скоро появится улучшенная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса. Речь шла о «Панцире-СМ-СВ», оснащённом гусеничной платформой.

Прямо сейчас усовершенствованный «Панцирь» проходит последний этап тестовых мероприятий, после чего оценочная государственная комиссия должна утвердить передачу оборонительного комплекса в действующие войска. Главная цель разработки видится конструкторам в способности гусеничной техники защищать боевые подразделения в любых погодных условиях, когда на поле боя «царит» распутица и отсутствие дорог. Поэтому заболоченные участки местности и обилие снега не должны стать препятствием для выполнения боевых задачей, подытоживается в сообщении.

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Источник фото: Ростех





В качестве вооружения к скорострельной пушке интегрированы две разновидности ракет с различной конфигурацией. Предположительно, что одна половина будет бороться с «классическими» воздушными целями, такими как самолёты, вертолёты и ракеты, а другая перехватывать воцарившиеся на полях сражений с недавнего времени различные варианты ударных беспилотных аппаратов. Такое специализированное «разделение труда» позволит наиболее эффективно подходить к отражению потенциальных угроз с воздуха.

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Гусеничный «Панцирь» заявляется как идеальный вариант для борьбы с воздушными нарушителями спокойствия на малых высотах и в ближнем радиусе обороны воинского подразделения.