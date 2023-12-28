Но как говорится, есть нюанс, и очень заметный

ГУР МО исполнил свое «обещание», когда рассказал, что украинская армия «обязательно» летом 2023 года будет в Крыму. Такой точки зрения придерживается официальный представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.

Старший офицер ВСУ заявил во время подведения итогов года в ГУР, что слова директора ГУР Кирилла Буданова о появлении украинской армии в российском Крыму минувшем летом не что иное, как грамотная информационная операция. Причём всё было сделано для повышения тревожного состояния ВС РФ и обычных граждан. И по мнению офицера, всё удалось ровно на «100%».

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Кроме того Юсов не считает обманщиком своего непосредственного руководителя генерал-лейтенанта, когда Буданов публично заявил, что украинские военнослужащие в 2023 году обязательно побывают в Крыму. И они действительно там «побывали», когда ДРГ под покровом ночи попали на небольшой отрезок побережья и даже смогли установить украинский флаг, но огонь местного обыкновенного охотника отпугнул их.





Источник фото: topwar.ru





Правда «за кадром» осталось, сколько было захвачено в плен, было поражено или отступило кадровых сотрудников ССО во время последующих попыток десанта, растрачиваемых в бессмысленной попытке пиара.

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Сама история с «пророчествами Буданова» случилась ещё в прошлом году зимой, когда будучи на тот момент генерал-майором, он безапелляционно заявил, что грядущим летом Крым станет украинским и будет контролироваться ВСУ. Но уже после стратегического тупика во время контрнаступления украинской армии, Буданов посчитал, что «предсказание» не сбылось.