Вся 500-тысячная "армия" уже выехала в Европу и Америку

Украинский народный избранник Ярослав Железняк, считает, что его страна не обладает существенными экономическими возможностями для дополнительной мобилизации в 500 тыс. мужчин в ВСУ. И пожелание Зеленского, где украинская армия получит очередные полмиллиона свежих «штурмовиков», окажется невыполненным.

По мнению депутата Верховной рады, призвать столь большое количество солдат не является верным. А то, что такой без всяких эвфемизмов армии надо 500 млрд. гривен, не является точным запросом. Если в украинскую армию удастся призвать 500 тыс. солдат и офицеров, то такой массе людей для просто нормального снабжения явно недостаточно полумиллиона гривен. А необходимо несоизмеримо больше. Своими расчётами-прогнозами Железняк поделился в беседе с «Украинской правдой».

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Источник фото: ura.ru





Причем в финале интервью было сказано, что Украина, как суверенное государство, не располагает такими средствами.

И с учётом всех внутриполитических тенденций, военный бюджет на следующий год на Украине будет даже меньше, чем на 2023-й.

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Прошлая неделя для украинского обывателя запомнилась тем, что во время своей пресс-конференции Владимир Зеленский открыто заявил, что ВСУ нужны ещё как минимум 500 тыс. солдат. И уже по утверждению руководителя СНБО Украины Алексея Данилова, мобилизация такого огромного количества «служивых» потребует явно больше месяца. По его «расчётом» на это потребуется около одного календарного года. И уже как «вишенка на каравай» прозвучали слова генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, заявившего, что такой амбициозный план в перспективе своей будет провален.