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Madarator
Мошенники из-за популярности сериала "Слово пацана" стали обогащаться на поддельных сайтах
Причем обман носит характер "двойного"

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   Популярность истории об уличных бандах подростков Казани, решивших в ходе сражений на улицах города доказать окружающим и прежде всего себе, что они чего то «стоят» в реалиях эпохи Перестройки Советского Союза, стала прекрасным инструментом для мошенников текущего настоящего. Интернет-преступники воспользовавшись повышенным интересом к просмотру многосерийного телевизионного фильма, стали один за другим создавать фишинговые страницы, где стали якобы показывать все серии нашумевшего онлайн-проекта «без регистрации и СМС». О поддельных сайтах, созданных на  волне популярности продукта Жоры Крыжовникова, рассказали в РИА Новости.

   По словам фирмы Bi.Zone, только за первых 20 дней ноября, «неустанными» действиями незаконные дельцы зарегистрировали около 400 доменов, где можно «посмотреть» сериал «Слово пацана». По замечаниям экспертов, это слишком много для обычного случая. Причем 25% от общего числа нелегитимных подделок были зарегистрированы на одного и того же человека.

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Источник фото: google.com


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   Так же в компании и раскрыли преступную схему и механизм незаконного обогащения. Сначала сайт обещает все серии первого сезона посмотреть в полном размере за бесплатно. Но после первых 30-секунд просмотр останавливается и появляется уведомление с просьбой совершить оплату за символическую сумму. После происходит редирект на совершенно иной  сайт, где под благовидными предлогами невнимательный пользователь получает «в подарок» ежемесячную подписку за около 1400 рублей, причем деньги списываются каждую неделю в 1\4 размера. Кроме того мошенники похищают предоставленные вами персональные данные. Но и это ещё не всё, если человек решил всё-таки оплатить, то ничего не происходит и никто никаких серий бесплатно для просмотра не предоставляет, таким образом обманув ещё раз.

#мошенники #слово пацана #слово пацана. кровь на асфальте #интернет-мошенничество
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