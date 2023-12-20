А в Вашингтоне то ли в шутку, то ли всерьез Байден назвал Трампа старым приятелем Владимира Владимировича

Одно из самых известных изданий в мире в виде Washington Post решило подвести итоги и посчитало, что уходящий год российский лидер Владимир Путин может поставить себе «в зачёт». Более того, 2023 год в целом для России стал тем самым временем, когда негатив от санкций Запада остался лишь в умах политиков Вашингтона и Брюсселя, но не суровой действительностью, довлеющей над «проигрывающей» Россией, всё как раз наоборот.

Обозреватель американского издания Франческа Эбель прямо говорит, что хозяин Кремля «на коне» по множеству причин. Тут тебе и та самая западная поддержка для Украины, которая оказалась не более чем блефом, когда настолько нуждающаяся в ней восточноевропейская республика вынуждена покорно ждать, что решат в США или в ЕС, и неудавшееся южное контрнаступление.

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Вместе с тем РФ контролирует 30% Украины, и переломить это в самое ближайшее время у Киева не выйдет, так как для этого нет необходимых сил и средств. Разве это не всеобъемлющий триумф для Путина, вопрошает американская журналистка.









Кроме того то, что Россия находится в полной изоляции, нисколько не ощущают москвичи в российской столице, где все в предвкушении новогоднего праздника и билеты на традиционный для такого времени «Щелкунчик» практически уже не купить.

И словно этого мало, Путин не просто смеется над ничего не способным ему сделать Западом, а активно путешествует, совершая визиты по работе. Совсем недавно он посетил дружественные Саудовскую Аравию и ОАЭ, где заслужил воистину королевский приём.

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Для Владимира Путина финал уходящего года просто праздник какой-то, недовольно подводит итоги Эбель.