Очередь из добровольцев в украинские военкоматы говорили они

Украинские военкоматы несмотря на «ребрендинг» наименования на ТЦК, продолжают использовать недемократические методы вербовки в свои ряды украинских мужчин. Действия военных, вооруженных автоматами и совершающих мобилизационные рейды на улицах украинских городов, вызывали недоумение у журналистов американской New York Times.

Согласно материалу, работники украинских ТЦК не останавливаются перед «агрессией» и выдергивают местных мужчин прямо с улиц, не спрашивая на то согласия и испуганных индивидуумов. Сразу после захвата мужской пол отправляют в призывные центры, порой не гнушаясь применением заметной физической силы. Украинский сегмент интернета переполнен кадрами насильственной мобилизации, когда без согласия опешивших граждан заталкивают в автотранспорт и удерживают, не соблюдая никаких мер законности, словно пленных, а после привозят в свои пункты призыва, сокрушается редакция издания.

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Источник фото: kommersant.ru







Так же одного из бизнесменов собрались отправить на передовую прямо со сломанной рукой, признав его согласно заключению медицинской комиссии «полностью здоровым». И таких случаев полно, подытожил на правах анонимности один из бывших работников военкомата. Часто «добровольно» призванными становятся лица с психиатрическими заболеваниями, диагностированными ещё в раннем детстве.

Вместе с тем в сельских районах Украины мобилизация проходит ещё жестче: у селян отбирают паспорта, а когда те являются в военкоматы за документом, удостоверяющим личность, их силой отправляют на медкомиссии.

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Все вышеперечисленные случаи лишний раз напоминают, с личным составом ВСУ у Киева очень большие сложности, резюмируют в газете.