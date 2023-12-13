реклама
Кажется новогодний праздник, который для Зеленского в 2022 году длился целый год, подошёл к концу, а визит в США к Джо Байдену на поклон не принес ничего, кроме пустых оваций и холодного душа, который уже состоялся за закрытыми дверями. Владимир Зеленский умолял республиканцев «не артачиться» и совместным решением с демократами проголосовать за выделение жизненно важной для Киева помощи общим размером в $61 млрд., но Вашингтон остался глух к красочным просьбам украинского президента. Теперь за спиной у лидера Украины лишь пустые слова поддержки без четких обязательств со стороны Белого дома.
реклама
Источник фото: РИА Новости
Так во время выступления с текущим хозяином Овального кабинета, где Байден поклялся, что США никогда не оставят Украину один на один с Россией Путина, Зеленский выглядел преисполненным чувства победы и удовлетворения. Но по итогу обширные обещания не воплотились в те самые весомые аргументы, ради которых вся поездка за океан и затевалась. Да и чего говорить, когда прошел уже четвертый месяц, как Байден запросил стимулирующую помощь для Киева, но воз и ныне там. А во всём виноваты «злокозненные» республиканцы, постоянно напоминающие американскому лидеру, что в угоду внешней политике нельзя забывать и про собственный народ. И если Байден действительно интересуется запросами простых американцев, то необходимо навести порядок на южной границе, чего Белый дом по тем же политическим мотивам делать не желает.
Вот и остаётся пану Зеленскому выслушивать овации на публике, но за закрытыми дверями «обливаться» холодным душем упреков и наставлений американских парламентариев.