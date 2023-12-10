Наверное сейчас довольный Олаф Шольц потирает руки

Кто бы мог подумать, но уход от прямого рыночного ценообразования и переход на так называемый «потолок цен» для российского газа превратил расценки для Германии на голубое топливо из РФ в очень дорогой продукт. И сегодняшняя действительность наглядно это демонстрирует. Так, за стремительно уходящий ход с января по сентябрь федеральное правительство Берлина снизило импортные поставки «московского газа» ровно в 2,5 по сравнению с годом до начала российской спецоперации на Украине. И что? Кажется, кто-то стал меньше платить и получать газа по обыкновенной математической логике? А вот и нет: из-за роста цен на тот самый газ ровно в 2,5 газа Германия за уменьшенный объем платит ровно столько же.

О непростом понимании обыкновенного экономического базиса пишут РИА Новости, прочитавшие очередной доклад немецкой статистической службы.

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Источник фото: ИноСМИ





За прошлый год за аналогичный период ФРГ стало покупать российский газ меньше в 1,8 раза, докатившись до 65,9 млрд кубометров; теперь эти цифры упали до 48 млрд кубометров. Но сам газ в цене резко подскочил по параметрам среднегодовой цены за 24 месяца: теперь вместо 0,18 евро приходится платить 0,45 евро.

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Проще говоря правительство Олафа Шольца ровно два года назад за те же деньги покупало в 2,5 раза газа больше, а теперь за те же деньги оно покупает в 2,5 раза меньше, но платит столько же. В Германии устами того же федерального канцлера проблему отрицают и винят в происходящем Россию, «справедливо» обвинив её в повышении цен.