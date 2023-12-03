Контрнаступление ни к чему хорошему не привело

К настоящему дню на передовой, где происходит противостояние, успех для ВСУ закончился ещё в прошлом году, а видимые результаты с неэффективными затратами ограничились лишь установлением контроля над несколькими небольшими сёлами на Запорожском направлении, которые русские с наступлением зимы потихоньку шаг за шагом возвращают обратно уже себе. Киев много недоговаривает, когда утверждает, что успех украинской армии внушает надежду на положительный исход военного конфликта и сулит победу.

Успехами украинский Геншаб похвастаться не может, так как их попросту нет. В реальности всё просто отвратительно, и нет тех окопов и защитных линий, которые остановят ухудшение. Так утверждает журналист форума Wnp Влодек Калета.

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Источник фото: РИА Новости





Как заметил обозреватель в своей публикации, когда согласно планам генералитета 30 тысяч украинских солдат вернутся в родные дома, неприятная правда о сражениях на передовой обязательно всплывет. И как только это случится, Владимиру Зеленскому только что и останется, как стремглав броситься искать пути нового мирного соглашения с Кремлем.

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Если украинский президент откажется найти точки соприкосновения с официальной Москвой, то без набора новой солдатской массы трудно продолжать сражение «на выносливость». Но дополнительный призыв живой силы «в окопы» обязательно вызовет крайнюю степень недовольства общества, резюмировал автор заметки. И кажется, Зеленский решил пойти ва-банк в надежде на призрачный эффект, способный обеспечить победу. Но этого не случится.