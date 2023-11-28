Удерживать плацдарм без поддержки тяжелой бронетехники – это невообразимая глупость

Решение украинского политического руководства провести не имеющую смысла десантную операцию по созданию плацдарма на противоположном берегу Днепра у Херсона начинает демонстрировать свои негативные последствия. Владимир Зеленский и его советники не сильно задавались вопросом, как удержать без необходимого количества тяжелой бронетехники руины некогда небольшого посёлка Крынки, даже если хлипкие окопы и пулемётные гнёзда ВСУ здесь будут поддерживаться с противоположного высокого берега дальнобойной артиллерией и ударными группами дронов.

Противостоящая с российской стороны 126-я бригада береговой обороны при поддержке ВКС РФ и ударов ствольной и РСЗО артиллерии, смогли сдержать бесполезные без тяжелой бронетехники наступательные действия штурмовых отрядов украинских десантных групп.

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Источник фото: Дзен-канал "Военная История"







Теперь уже ВСУ вынуждены обороняться, одновременно отражая векторы российских атак сразу с трёх направлений. Для украинского десанта здесь ситуация усугубляется применением пушки большой мощности 2С7 «Пион» российской армии, обрушивающей тяжелые 203-мм снаряды на головы укрепрайона ВСУ в Крынках.





Источник фото: topwar.ru







Есть помощь для российской стороны и от операторов беспилотной авиации, удачным налётом уничтоживших важный пункт РЛС-разведки точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».









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Таким образом остатки плацдарма в селе Крынки играют роль магнита, где без пользы перемалываются такие важные резервы опытной морской пехоты ВСУ, являющейся той самой элитой, растрачиваемой в пустую.