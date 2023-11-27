На каждую хитрую мину есть не менее хитрый сапёр с боевым дроном

В качестве своеобразного помощника, подходящего под современные стандарты и соответствующего на 100% духу времени, военные инженеры ЮГВ дооборудовали классические FPV-дроны до уровня воздушного роботизированного разминирователя. Технологичный «подмастерье» человеческого оператора-сапера был показан в новом видео от российского Министерства обороны. Использование такого типа БПЛА призвано в должной мере облегчить работу саперных подразделений на освобожденных землях.

Так на кадрах замечен дрон квадрокоптерного типа, с высокочастотным звуком совершающий умелые маневры вблизи дорожного полотна в поисках взрывающихся боеприпасов, к которым первым делом относятся обыкновенные и не очень мины (о таких боеприпасах можно прочитать ниже).

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Источник фото: rg.ru





Как только подозрительный предмет обнаружен, к нему со стороны воздушной области приближается аппарат, снаряженный обыкновенной тротиловой шашкой. После чего на предмет помещается взрывпакет. Как только российский заряд был правильно размещен сверху, дрон тотчас оставляет квадрат потенциального взрыва. После чего следует дистанционный подрыв, разрушающий как мину противника, так и возможно ещё и не обнаруженные, но находящиеся где-то поблизости другие минные ловушки.

И как объяснил военный специалист по минам, новаторский способ идеально пригоден для приведения в безопасное состояние мин так называемого натовского «стиля», способных активироваться без использования стандартного давления на взрыватель устройства. Такие предметы взрываются даже при простом приближении к ним человека посредством работающих высокочувствительных лазерных и сейсмических сенсоров.

Кроме того FPV-дроны, как саперы, используются для снятия минных заграждений вблизи опорных пунктов ВСУ, минимизируя потери со стороны российских штурмовиков.





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