Был плацдарм — а стало вспаханное осеннее поле

Пока канадский премьер-министр Трюдо пообещал передать ВСУ около 11 тыс. винтовок и не менее 9 млн. патронов, в украинском Генштабе не понимают, как такая военная помощь поможет удержать временный плацдарм на правобережье Днепра около Херсона, в настоящий момент максимально атакуемый массированным авиационным налётом. Так мониторинговые службы Украины в ТГ-каналах сообщают о разрывах, прокатывающихся по всему правому берегу. Громко в Станиславе, Бериславе и иных населённых пунктах. По данным с мест, украинская оборона ПВО просела и на земле зафиксировано 20 попаданий. Точных данных нет, но наиболее вероятно украинские позиции атаковали бомбы с модулями планирования и коррекции "среднего калибра" — те самые ФАБ-500 М62. Для прорыва противовоздушной обороны особо важных военных целей используются ракеты Х-59.





реклама

Источник фото: raigap.livejournal.com







О непростом положении украинской армии, попытавшейся закрепиться без тяжелой техники на болотистой местности Днепра, сообщает ТГ-канал "Военная хроника".

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Между тем об очевидном и невероятном подняла тему бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, несмотря на заявления Владимира Зеленского, о как минимум двух крупных контрнаступлениях украинской армии до конца 2024 года, отставная чиновница "зафиксировала", что ВСУ больше не наступают, а находятся в обороне. Как оказалось, россияне концентрируют силы для нового прорыва на фронте. А весь прошедший год продолжалось намеренное истощение по всей линии фронта, дабы когда ситуация будет наиболее благоприятной, прорвать украинскую оборону.