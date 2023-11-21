Сколько верёвочке не вейся, конец всегда найдётся

Основатель Binance Чанпэн Чжао уйдёт в отставку и выплатит 4 млрд. долларов в американский бюджет в рамках досудебного соглашения. Такими новостями о самой крупной криптовалютной бирже в мире располагает Forbes.

CEO Бинанса решил пойти на сделку с американским правосудием, в рамках которой обязался отдать 4 млрд. долларов и признать себя виновным по обвинению в отмывании денег. Заявление на эту тему должно было подано сегодня в суд федерального уровня Сиэтла.

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Источник фото: Телеграм







Предвестником событий выше стало июньское решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США, где основатель и владелец криптовалютной платформы, просто взял и обманул инвесторов, завысив объем торгов на Binance. Всего в адрес Чжао было выдвинуто 13 обвинений: от отсутствия раскрытия информации и до преднамеренного уклонения от американского закона.

До сегодняшнего дня общее состояние криптомагната оценивалось в 10 млрд. долларов.

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А мораль тут проста: по заверению ряда скептиков, с течением времени государства будут с каждым новым месяцем всё больше закручивать "гаек" регуляции, а вся свобода, пропагандируемая подобного рода дельцами, оказалась лишь фикцией, и неизвестно какие данные господин Чанпэн Чжао слил американской Фемиде в обмен на свою свободу, и это не считая 40% и без того своего гигантского состояния.