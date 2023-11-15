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В Киеве решили убрать памятник "солнцу русской поэзии" — Александру Пушкину. Об очередной борьбе с культурным наследием решили рассказать на портале "Страна.ua".
О том что памятник теперь не относится к памятникам культурного наследия, считает украинское правительство, исключившее объект из государственного реестра памятников.
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Источник фото: телеграм
Ещё до сегодняшнего случая со сносом памятника, скульптура неоднократно попадала в криминальные сводки, неоднократно подвергаясь проделкам вандалов. Последним таким "перфомансом" было решение облачить на голову статуи мешок, который и обмотали липкой лентой. Так же на памятник регулярно выливали вёдра с красной краской.
Текущее местоположение памятника неизвестно.
Ныне снесенный памятник был смонтирован в парке имени Пушкина в 1962 году. На сейчас место отдыха горожан переименовано в парк имени поэта Ивана Багряного, который помимо поэзии, прекрасно чувствовал себя в качестве редактора нацистской прессы и состоял членом Организации украинских националистов*
Помимо монумента Пушкину, в министерстве культуры и информационной политики Украины вынашивают планы по демонтажу и уничтожению ещё 1200 памятников России и СССР. Как говорится, всё в рамках "европеизации".
* — ОУН («Организации украинских националистов») – деятельность на территории России запрещена.