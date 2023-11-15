Не можешь победить на поле боя Россию, значит убери памятники поэтам

В Киеве решили убрать памятник "солнцу русской поэзии" — Александру Пушкину. Об очередной борьбе с культурным наследием решили рассказать на портале "Страна.ua".

О том что памятник теперь не относится к памятникам культурного наследия, считает украинское правительство, исключившее объект из государственного реестра памятников.

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Источник фото: телеграм







Ещё до сегодняшнего случая со сносом памятника, скульптура неоднократно попадала в криминальные сводки, неоднократно подвергаясь проделкам вандалов. Последним таким "перфомансом" было решение облачить на голову статуи мешок, который и обмотали липкой лентой. Так же на памятник регулярно выливали вёдра с красной краской.

Текущее местоположение памятника неизвестно.

Ныне снесенный памятник был смонтирован в парке имени Пушкина в 1962 году. На сейчас место отдыха горожан переименовано в парк имени поэта Ивана Багряного, который помимо поэзии, прекрасно чувствовал себя в качестве редактора нацистской прессы и состоял членом Организации украинских националистов*

Помимо монумента Пушкину, в министерстве культуры и информационной политики Украины вынашивают планы по демонтажу и уничтожению ещё 1200 памятников России и СССР. Как говорится, всё в рамках "европеизации".

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* — ОУН («Организации украинских националистов») ­– деятельность на территории России запрещена.