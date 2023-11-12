Потеря случилась во время планового ремонта внешней обшивки МКС и это не первый случай потери женщиной-астронавтом ремонтного комплкта

Пара женщин-астронавтов, представляющих NASA, лишились сумки с инструментами, когда ремонтировали Международную космическую станцию в открытом космосе. О потере ремонтных принадлежностей рассказало издание из Британии The Guardian, имеющее своих источников среди пресс-офицеров наземных сил NASA.

По информации обозревателей издания, неприятное событие для будущей безопасности станции МКС случилось ещё 1 ноября, когда двое астронавтов Лорал О’Хары и Жасмин Могбели вместе осуществляли ремонтное обслуживание солнечных панелей с внешней стороны. В этот момент ручной кейс и покинул пределы рук отважных женщин. Сам инцидент попал в кадры камер, наблюдающих за периметром МКС, сразу же экстренные службы НАСА провели мониторинг и спрогнозировали потенциальную траекторию на ближайшее время, где сделали выводы, что упущенная сумка не столкнется с космическим модулем. Поэтому, по мнению наземных инженеров аэрокосмического агентства, ничего "запредельного" не произошло.

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Источник фото: rbc.ru







Сам потерянный ремонтный "багаж" контрастного белого цвета и его при определенном везении и наличии ручных оптических приборов, таких как бинокль или обычный любительский телескоп, можно самостоятельно наблюдать с земли. Теперь сумка стала независимым космическим объектом на орбите МКС и вращается по траектории с последней с разницей в 2-3 минуты.

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Это интересно: это не первая подобная сумка, потерянная американскими астронавтами: более 12 лет отважная покорительница ближнего космоса со стороны США так же потеряла в воздушном пространстве набор инструментов.