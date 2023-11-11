Но обмануть не получается от слова совсем - есть признаки, которые никак не спрячешь

Мобилизованные, именно такой категорией украинских военнослужащих претворяются опытные бойцы ВСУ, попав в российский плен. О тактике "мимикрирования" украинских профессионалов рассказал командир 3-й мотострелковой роты в ранге временно замещающего - Золто Арсаланов.

Его группа, структурно входящая в российскую группировку войск "Днепр", в жарких боях 9 ноября схлестнулась с взводом 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшимся окопаться на левобережье Днепра. Причем эта бригада среди украинских военных не без оснований причислена к элитным. Но высокий статус не больно-то и помог холодным ноябрьским днём, когда значительная часть солдат погибла в бою, а 11 человек украинского отряда попали в плен.

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Источник фото: mvestnik.ru







Зная что в российском плену отношение куда лучше к простым мобилизованным, чем к идейным украинским бойцам, попавшие в плен морпехи решили притвориться как раз первой категорией. Но опытный глаз российского офицера не был обманут: амуниция, подготовка и личное оружие сразу выдали в якобы "зеленых салагах" матерых волков.

А для недопущения разглашения дальнейших планов украинского командования, при попытке эвакуации сдавшихся украинских бойцов, по ним был открыт минометный огонь и запущены ударные БПЛА. Во время такого огневого налета и был ранен Арсаланов одним из осколков.

Успешно отразившие нападение украинских морпехов бойцы российской роты представлены к госнаградам.





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