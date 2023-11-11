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Politico: У Байдена с Си Цзиньпином запланирован "жесткий разговор" во время встречи 15 ноября
Громкие слова всегда были присущи руководителям Белого дома

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 Жесткие разговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпинем "запланированы" во время встречи между президентом США и китайским председателем. Именно так лидер Северной Америки видит беседу. Текущий хозяин Овального кабинета намерен "спросить" главу КНР, помимо непростых отношений между двумя странами-лидерами многополярного мира, за якобы непубличный союз официального Пекина с Тегераном, и прохладное отношение к конфликту на Украине.

Именно с таким заголовком, включающим в себя упоминание темы "жестких переговоров", вышло издание Politico, имеющее осведомленные источники среди высокопоставленных вашингтонских функционеров.

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Источник фото: Рейтерс


   Одной из задач Байдена будет попытка уговорить чиновников Китая воздействовать на исламскую республику, чтобы Тегеран ни в коем случае не пытался "накрутить" шкалу эскалации на Ближнем Востоке. Если Китай "провалит" эту миссию, то Вашингтон готов показать Ирану его "неправоту", - уверен неназванный источник из администрации Белого дома.

   Так же в "граде на семи холмах" считают виноватым Пекин в якобы слабой антинаркотической политике, из-за чего опиоидные аппараты бесконтрольно попадают через мексиканские картели прямо в США, способствуя в последних появлению одной из разновидностей наркотической эпидемии.

   И как одной из главных тем, будет затронут вопрос Тайваня, где в случае победы на выборах 2024 года "антикитайской" партии, эскалация может возникнуть и рядом с этим островным государством, уверены обозреватели Politico.

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   Сама встреча должна состояться 15 ноября в Сан-Франциско.

#джо байден #си цзиньпин #джо байден и си цзиньпин
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