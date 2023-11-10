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Неуправляемая ракета, имеющая в себе одновременно свойства противоположных боеприпасов, была разработана российскими инженерами-конструкторами. О новейшем реактивном снаряде корреспонденты узнали от пресс-службы Ростеха.
Ракета представляет собой 80-мм некорректируемый снаряд, созданный в НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева. Благодаря так называемой мультимодульности, боеприпас может выполнять боевые задания в различной среде: поражать как живую силу и бронетехнику со стационарными сооружениями в открытом поле, так и уничтожать всё тоже самое, но укрытое слоем бетона и стали, либо толстым лесным покровом.
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Неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ. Источник фото: roe.ru
Разработка ценна не только своим появлением, но и тем, что именно с этой ракеты положен процесс созданию нового класса вооружения, в основе которого используется малоразмерный ракетный движитель, на фундаменте оного в самое ближайшее время будут разработаны, в том числе корректируемые реактивные снаряды (ракеты).
За новаторскую разработку коллектив предприятия "Сплав" выиграл номинацию "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения".