Острый дефицит заставит и не на такое пойти

С началом российской спецоперации украинская армия располагала не менее 35 исправными вертолетами линейки Ми-24. Но активные боевые действия снизили это количество в кратном размере. Выручить ослабленные воздушные авиационные соединения попытались западные союзники, передав Киеву столько же бортов, сколько последний имел на начало украино-российского конфликта. Но спустя полтора года у ВСУ зреет очередной дефицит подобных вертолетов, информирует Forbes.





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Источник фото: forbes .com





В текущей сложной ситуации настало время непростых решений, где авиационные инженеры ВСУ вынуждены заняться ремонтом и обновлением таких Ми-24, если бы мы были биологами, то назвали бы их "эндемическими". Как раз к таким особям относится "крокодилья" разновидность Ми-24Р, используемая в войсках под видом аппарата РХБ-разведки.

В линейке развития Ми-24, Ми-24Р является прямым наследником Ми-24В, дооборудованным особыми модулями, способными проанализировать воздух и грунт на наличие определенной группы веществ и их концентраций. А вместо боевого вооружения, в частности противотанковых ракет, на нём смонтированы системы, позволяющие захватить грунт манипуляторами и сканирующие приборы. Всё это расширяет стандартный экипаж до ещё двух членов в виде химиков.





Белорусский аналог. Источник фото: airwar.ru







А теперь возвращаемся к заголовку: прозвище "Чернобыльские" они получили за то, что именно такая версия задействовалась для анализа заражённости местности в момент аварии Чернобыльской АЭС и её последующей ликвидации.

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После аналогичные "крокодилы", оставшиеся на Украине после распада СССР, отправились на консервацию. Но видимо острая нужда хоть в каких-то летающих "гвинтокрылах", как называют в восточноевропейской республике вертолеты, заставила военное руководство в авральном порядке приступить к их "оживлению". Правда журналисты Forbes со скепсисом смотрят на возможности украинских военных вместо научного оборудования навесить ПТУР и иное вооружение.