Это воистину шаг в будущее, когда на флагманах того же Samsung во всю используются 200-Мп сенсоры

Постепенно прогресс по части фотовозможностей добрался и до яблочной продукции из города Купертино. Речь идёт о новом iPhone от Apple, который вместо основного модуля камеры с морально устаревшим сенсором на 12-мегапикселей будет оснащаться куда более сильным по уровню фотовозможностей модулем. А сам iPhone SE 4, по данным ряда проверенных инсайдеров, имеющих свои качественные источники в американской компании, должен появиться в открытой продаже в начале следующего года. Именно его выход поставит жирную точку в долгой истории эры 12-Мп камер в телефонах от Эйпл.





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Источник фото: ixbt.com







Так базовая модель получит основную камеру на 48-мегапикселей, которая по словам MyDrivers, станет тем самым шагом в светлое будущее и докажет превосходство американской марки по части фото- и видеовозможностей. Причем кадры, сделанные на новый смартфон, будут поражать воображение прекрасной детализацией и отличной четкостью.

Так же яблочная продукция получит 2-кратный оптический зум. До этого такой опции в линейке SE не существовало.

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В качестве железной начинки тон будет доминирующий процессор A16 Bionic с поддержкой 3D распознавания лица.