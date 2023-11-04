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Madarator
Песков опроверг наличие у президента РФ двойников, бросив фразу, что "А Путин у нас один"
У Путина было три двойника, два тройника и один удлинитель

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   На фоне непроверенных слухов о том, что у российского президента есть двойники, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поразил присутствующих штукой на злободневную тему во время марафона общества "Знание".

   Так он в качестве розыгрыша прошелся по вопросу, сколько же у руководителя российского государства двойников: три или четыре. Правильный ответ - "А Путин у нас один", - со смехом подвел итог пресс-секретарь.

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Источник фото: carnegieendowment.org


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   К слову, это не первый случай, когда Песков вынужден комментировать нелепые домыслы о людях с похожей внешностью российского президента. Так в апреле он уже без всяких шуток и прибауток обозначил точное количество "Путиных". Где предельно точно указывалось, что других Владимиров Владимировичей большей нет, кроме одного российского президента. Одними из виновных, распространяющих подобные слухи, по мнению руководителя пресс-службы Кремля, являются украинские чиновники, любящие на эту тему чрезвычайно активно фантазировать. Да чего греха таить, даже нынешний глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что "Путиных" много. Но все эти сказки Песков назвал чушью.

#владимир путин #песков
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