Чемпионы доказали, что прошлая победа была вовсе не случайной

Команда Team Spirit по киберспортивной дисциплине Dota 2 второй раз в истории стала победительницей турнира The International.

Дошедшие до гранд-финала бойцы клавиатуры и мышки в доминантном стиле разобрались с флагманом мирового уровня из Европы - игровым коллективом Gaimin Gladiators. Причем слово "разобрались" добавлено не для красного словца: уверенная победа со счётом 3:0 говорит сама за себя.

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Источник фото: gezeta.ru





Между прочим, это не первая победа в престижнейшей серии. Так ровно два года назад победителями соревнований российско-украинский коллектив заявил о себе, когда были повержены PSG.LGD после игры на пятой карте. Благодаря победе в The International 10 ребята заработали рекордные 18 208 300 $, что позволило участникам игровой банды стать самыми богатыми геймерами СНГ. Нынешние призовые оказались куда скромнее - на всю команду будет получено 1,4 миллиона долларов.

В Team Spirit, организованную в России в 2015 году, входят 5 игроков: три россиянина и два украинца. Среди первых - это Магомед Халилов (Collapse), Ярослав Найденов (Miposhka), Денис Сигитов (Larl). Украинцы - Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).





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