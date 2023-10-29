Не всегда музыкальные вкусы начальства и подчиненных совпадают

Любовь к музыке популярной российской группы "Руки вверх!" стала основной причиной, из-за которой украинских пограничников, охраняющих Закарпатье, отправили на передовую в зону проедения СВО. О судьбе меломанов из стана киевских пограничников рассказал экс-начальник отдела кибербезопасности мукачевского погранотряда, перешедший на сторону России, Руслан Сыровой в своем интервью для ТАСС.

Кроме того, не только любовь к российским исполнителям могла вызвать столь жесткое наказание со стороны командиров погранзаставы, а в принципе, практически любая провинность могла сподвигнуть местное руководство к столь неправомерному воздействию на своих подчиненных.

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Источник фото: zakazbiletov.kz







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Причем придирки, заканчивающиеся крайне негативно для своих жертв из-за языковых разногласий, стали вполне себе плохой традицией на территории Украины. Так, совсем недавно проживающий в Харькове местный житель получил привод в полицию лишь за то, что попросил обслуживания на доминирующем в этом приграничном регионе русском языке. Как только ему было в этом отказано, он якобы залил видео со своим участием в интернет, где на камеру сказал, что фашизм в Украине 100% есть и СВО случилось совершенно не понапрасну. Как и не понапрасну Украине нужна процедура денацификации. Правоохранители потом в месте проживания украинского гражданина нашли портрет Ленина и георгиевскую ленточку.