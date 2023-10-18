Во время своего визита российский президент подписал один из крупнейших контрактов на поставку зерновых культур в Китай

Во время личного двухдневного визита в Китай Владимир Путин взял с собой отечественный автомобиль премиум-класса Aurus Senat. Роскошный лимузин попал в кадр фоторепортеров так называемого кремлевского пула, когда российский главкомверх усаживался в защищенный по самому последнему писку автомобильной моды роскошный лимузин черного цвета. И в отличие от любого другого гражданского авто, личное средство передвижения российского лидера оказалось без номерных знаков.

В главный город Поднебесной Путин приехал ради участия во встречах международной программы "Один пояс - один путь". К настоящему часу известно, что уже состоялась запланированная встреча между ним и руководителем КНР - Си Цзиньпином.

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Источник фото: gazeta.ru







Помимо собственно российского "танка на колесах", внимание международной прессы в этот день в Пекине привлекли внимание сопровождающие Владимира Путина во флотских мундирах: в руках старших офицеров ВМФ были те самые "ядерные чемоданчики".





Источник фото: ria.ru





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А между тем в Киеве решили "приурочить" свои атаки американскими оперативными ракетами ATACMS, но Дмитрий Медведев в своем неповторимом стиле в личном телеграм-канале пообещал дать адекватный ответ Киеву.