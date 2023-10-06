Примерная стоимость такого ударного больше 20 млн. долларов

При подлете к американским позициям в районе северной Сирии турецкий БПЛА был сбит силами ПВО USAF сообщил официальный спикер Пентагона Патрик Райдер. Ударный беспилотник стоимостью больше 20 млн. долларов за одну единицу был уничтожен в воздушном бою F-16. За перехват турецкой техники американская сторона выразила сожаление.





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Источник фото: en.wikipedia.org





Между тем в оперативном порядке в соцсетях уже появились кадры уничтожения "птички", снятые с земли. По версии турецкой стороны дрон патрулировал местность и в случае обнаружения курдских сил атаковал их. Но судя по видео падающих горящих фрагментов разработки TUSAŞ, данный конкретный экземпляр выполнил свою текущую миссию не до конца. В качестве доказательств поражения американским истребителем ниже можно посмотреть на обломки дорогостоящей техники.





Теперь 20 млн. долларов выглядят так. Источник фото: ТГ-канал "Милитарист"



Что интересно, по первой озвученной версии, ударный дрон был сбит огнем с земли неназванными силами ПВО, но когда правду стало уже невозможно скрывать, американцы признались, что именно их борт поразил "турецкий Феникс".

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Анкара на разработку ударно-разведывательного дрона семейства "Anka" потратила около 200 млн. долларов, а производство смогла развернуть примерно десять лет тому назад. В сравнении с тем самым Bayraktar TB2, новый дрон значимо больше и массивней, где общая масса составляет около 1700 кг с размахом крыльев в 17,5 м. БПЛА в ударном варианте способен нести четыре корректируемых бомбы MAM-L или аналогичное количество ракет Roketsan Cirit. Оптимальная скорость перемещения - 190 км/ч с продолжительностью полета до 30 часов. Из открытых источников известно, что турецкие силовики располагали 20-ю подобными аппаратами.