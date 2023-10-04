Квадрокоптеры России, наряду с обычными дронами, стали сущим кошмаром для ВСУ

Боясь российской контратаки, украинские военнослужащие разместили замаскированную противотанковую установку "Стугна-П" в чистом поле. Но предварительная воздушная разведка со стороны ВС РФ засекла скрытные подготовительные мероприятия и доложила о подозрительной возне силам БПЛА. Так многоразовым бомбометанием украинская ПТРК была посечена осколками и полностью выведена из строя.

По всей видимости на Украине войсковая специальность оператора ПТРК является дефицитной либо бойцы ВСУ откровенно трусили. Поэтому именно этот конкретный вариант был оснащен смонтированной камерой, из-за чего комплексом по кабелю можно было управлять дистанционно прямо с большого пульта.

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Источник фото: overclockers.ru







После того как позиция для пуска была обнаружена, на указанное место прилетел квадрокоптер и выполнил несколько раз бомбометание гранатных боеприпасов. В комплексе близкий сброс от установки и серия взрывов существенно повредили как саму пусковую установку, так и самое главное - корректируемую ракету, ставшую большим дефицитом на фоне ухудшения снабжения.

"Стугна-П" основан ещё на советских разработках ПТРК с наведением по лазерному лучу. Но из-за быстрой деградации военной промышленности Украины освоить производство этого противотанкового комплекса удалось лишь только через 20 лет после развала СССР. По техническим характеристикам установка хуже российского "Корнета" и может "похвастаться" максимальной дальностью пуска управляемой ракеты в 5000 метров.





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