И всё идет к этому исходу: помогать Украине просто так никто не собирается

Всё что нужно Киеву, это показать успех на поле боя, считают в издании Hill в статье за авторством Марка Темницкого. Если Украина не покажет результат в своем текущем контрнаступлении, всё что остается первому, это поставить подпись под своей капитуляцией на условиях России.

По версии корреспондента, текущая поддержка режима Владимира Зеленского со стороны так называемых союзников не будет длиться бесконечно. И эта самая поддержка не есть то само собой разумеющееся, а прямо увязана с избирательными циклами в ключевых странах, предоставляющих самый масштабный поток всевозможной помощи. Поэтому результат необходим "прямо сейчас". Иначе следующий год принесет бурю разочарований и издержек, а Кремль добьется своего и заключит мир. Правда условия будут слишком невыгодны для Украины. Но кого волнует мнение проигравшей стороны?

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Источник фото: ria.ru







А между тем страны остального мира видя неприятную картину, довлеющую над восточноевропейской республикой, просто возьмут и заставят украинское правительство начать переговоры с Россией. Поэтому самый лучший вариант - это победить российскую армию до декабря. Если последнее не получится, то все попросту отвернутся от Зеленского и его людей. Даже США и ЕС, - уверен корреспондент.

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Небольшая справка: "летнее" контрнаступление украинских сил в Запорожской области длится уже 120 дней, но даже тактический успех остается в отдаленной перспективе. А вот что есть точно, это высочайший уровень потерь в технике, в солдатах и офицерах. И кто-то может быть будет удивлен, но Россия не сидит лишь в обороне, а успешно контратакует, отбивая в частности часть территории.