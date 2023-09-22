Неужели украинское отступление было в такой большой спешке, что забыли "прихватить" с собой ОБТ?

Военная контрразведка и военнослужащие Росгвардии в совместном рейде нашли секретную позицию ВСУ, на которой их ждал большой сюрприз в виде тщательно замаскированного и исправного танка Т-72 украинской армии.

Официальный источник в федеральной службе сообщил, что тяжелая бронеединица была оставлена в капонире на ныне неактивной позиции в Старобешевском округе в ДНР и брошена при скором отступлении. Помимо самой гусеничной машины рядом в укромном тайнике были припрятаны боеприпасы, а чтобы "военный клад" не достался просто так, все тропы и лазы к Т-72 были заминированы осколочно-фугасными зарядами от 125-мм миномета. Но для опытных саперов не составило большого труда убрать взрывоопасные сюрпризы. Всего было обнаружено 12 таких снарядов, боеприпасы для дымового гранатомета "Туча" и крупнокалиберный пулемет "Утес".

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Источник фото: риа новости







За исправную тяжелобронированную машину солдатам Росгвардии положены дополнительные выплаты на сумму в 100 тыс. рублей.

Для справки: наибольшие "призовые" в 300 тыс. полагаются за сбитый самолет. Вертолет ВСУ "стоит" около 200 тыс. рублей.

Весьма вероятно, что после проверки основных узлов украинского ОБТ последний будет направлен для прохождения службы уже в российскую армию.





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