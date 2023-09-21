По первоначальному сообщению украинских военных всё как всегда было "сбито"

Эта ночь не была спокойной в украинской столице. В Киеве прогремели взрывы и отмечается работа украинских сил ПВО, рассказали в ТГ-канале "Общественное". Некоторые пользователи в комментариях пишут, что редакторы "забыли" добавить, что не просто взрывы, а взрывы - мощные.

В своей сводке из жизни столичного города мэр мегаполиса Виталий Кличко отметил в личном ТГ-канале, что взрывная волна распространилась по Дарницкому району. Святошинскому району досталось аналогично - некоторые из его частей остались без электричества и водоснабжения.

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Источник фото: РБК







Межукраинская газета "Зеркало недели" написала, что взрывы услышали не только в столичном регионе, но и в Ровно (здесь пропал свет) и Ивано-Франковске и близлежащих областях - Львовской и Винницкой.

Над всей территорией восточноевропейской республики объявили воздушную тревогу.

Согласно официальным представителям ВСУ "все сбили", но позже спикеры украинских военных признали, что попадания всё-таки были: поражен был Драгобыч - город во Львовской области, где были уничтожены склады.

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По последнему сообщению командующего ВСУ Залужного, было сбито 36 ракет.