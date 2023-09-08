Привычные правила против находчивых россиян уже не работают

Пока в командовании ВСУ думают, что могло пойти не так в плане, когда до Токмака должны были дойти за неделю, по ту сторону океана в The Washington Post решили написать, почему украинский Генштаб мягко говоря, не смог в стратегическую наступательную операцию. Так журналистский коллектив в публикации считает, что пока официальный Киев медлил и всячески переносил день Икс, под которым подразумевалось стремительное контрнаступление, российские военные инженеры планомерно с ещё прошлогодней осени выстраивали и продолжают выстраивать и сейчас мощнейшие оборонительные редуты на юге Запорожской области.





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Источник фото: iz.ru





А тем временем в известном издании напоминают, что в "классическом" учебнике по наступательным действиям на открытой местности нужно действовать превосходящими силами, превышающими численность оппонента в 3 раза. Но все это совершенно не действует в текущих реалиях, когда российская сторона отойдя от устоявшихся шаблонов, возвела непревзойденную оборону, для взлома которой пропорции 3 к 1 уже больше не действуют. В довесок Россия "не забывала" создавать минные поля, больше похожие по площади на территорию Германии, чем на минные посевы учебника НАТО в 200 на 200 метров.

Короткий экскурс: так называемое украинское контрнаступление началось 4 июня, где для достижения побережья Азовского моря ВСУ бросили под каток российской военной машины бригады западного образца с иностранным вооружением и техникой. Но вместо Бердянска и Мариуполя украинская армия смогла продвинуться лишь на небольшом отрезке, захватив десяток сел и потеряв больше 50 000 человек и больше 1000 танков, БТР, БМП и иной бронетехники.