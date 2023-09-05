Дроны являются одной самых из серьезных угроз для техники на аэродромах

В мировой сети Интернет загрузили видео с защитой самолетов от потенциальных атак БПЛА. Так французские Mirage 2000 предполагается защитить от воздушных ударов дронами. Весьма вероятно, что на решение проблем с защитой самолетов армейской авиации Франции сподвигла российская спецоперация на Украине.





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Источник фото: Скриншот из видео







В российской армии на текущий момент решили пойти нетривиальным путем: на военных аэродромах Энгельса стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 теперь защищаются автомобильными шинами. Но по оценочным суждениям экспертов, постройка отдельного сооружения для защиты летной техники ценой в 4 млрд. рублей гораздо дешевле чем гипотетическое повреждение такого самолета воздушными ударами.





Шинное "ноу-хау" В Энгельсе. Источник фото: Телеграм





Поэтому возведение защитных ангаров по советскому образцу должно быть в приоритете: судя по фотографиям французских сооружений, тонкостенное покрытие едва ли выдержит попадание тяжелых дронов-камикадзе.

Короткий экскурс в историю: В СССР для всесторонней защиты авиации строился индивидуальный ангар с бетонным колпаком, для надежности ещё "укрытый" трехметровым слоем грунта.





Арочное укрытие. Прибалтийский военный округ. Источник фото: Википедия

