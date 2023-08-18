А сбить ракету смогут "не только лишь все"

Издание Military Watch решило оценить ударные возможности оперативно-тактического комплекса "Искандер", сделанного в России. По версии журнала, ракеты комплекса представляются непростой целью для ПВО противника, а военно-политическому альянсу НАТО будет ой как непросто в случае потенциального прямого конфликта с российской армией.

"Триггером" для статьи на специализированном портале стало новостное событие, где сказано, что российский ОПК в кратном размере занялся производством ракет для ОТРК "Искандер-М". По предположению редакции, работники российской оружейной промышленности возможно работают в три смены без выходных в режиме 24\7, тем самым насыщая военный арсенал своей родины "до краёв".

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Источник фото: iz.ru







Но самый главный вывод издания не в этом: несмотря на активности в зоне проведения российской спецоперации на Украине, большинство ракет усовершенствованного "Искандер" дожидаются своей очереди на секретных складах и углубленных бункерах в случае потенциальной горячей стадии конфликта с Североатлантическим альянсом.

А тем временем военные аналитики из Svenska Dagbladet выделяют, что обновлённая версия "Искандера" обладает "воистину устрашающим военным потенциалом" и горе тому государству, которое решит проверить это утверждение на практике. Как считают шведские эксперты, траектория полёта реактивного снаряда относительно не баллистическая, а с возможностью глубокого маневра и одномоментно высокой скоростью, соответствующей на наиболее скоростных участках движения порядка до 6 чисел Маха. Отсюда следует однозадачный вывод - перехватить на предельно высоких скоростях такое воздушное тело крайне затруднительно. По силам это сделать лишь достаточно продвинутой системе ПВО. Причем сделать это нужно лишь в момент близости ракеты от главной цели.

Справка: "Искандер" создан на основе советской системы ОТР-23 "Ока".