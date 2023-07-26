Дружба дружбой, а табачок врозь

О том что "весь мир" с Украиной, теперь верит наверное только сама восточноевропейская республика. Судите сами: соседствующие государства решили продлить временный запрет на ввоз украинского зерна. Такая просьба в оперативном порядке безотлагательно отправилась прямиком на стол руководству Евросоюза. Как говорится, своя рубаха дороже всего.

А так "действительно", добрые соседские страны целиком и полностью на стороне Украины. Но вот украинское зерно покамест пусть побудет внутри украинского же государства, так как аграрная продукция последнего есть прямой жесткий конкурент собственному бизнесу внутри стран ЕС: ведь зерно с Киева дешевле и значительно европейской сельской продукции.

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А теперь о "конкретных" друзьях, воспротивившихся зерновому доминированию Украины. Разумеется не обошлось "главного друга" Польши, которую поддержали в экспортных ограничениях для восточноевропейской республики такие страны как Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.





Источник фото: vedomosti.ru







Было бы удивительным узнать, что запрещается только ввоз пшеницы: в обозначенных странах не хотят видеть так же кукурузу, рапс, подсолнечное масло украинского происхождения. В Польше пошли дальше и не разрешили поставлять помимо этого, ещё и малину, клубнику и иные ягоды.

"Зерновое эмбарго" со стороны ЕС начало работать в мае этого года для защиты локальных фермеров от падения цен.

Между тем на Украине не готовы смотреть, как "союзнички" играют в свою игру: официальный Киев потребовал отмены ограничений по той простой причине, что РФ оказалась продлевать "зерновую сделку" и теперь зерно перевозить по Черному морю попросту невозможно. Альтернатива всему этому - перевозка через страны восточной Европы.