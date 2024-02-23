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В России появится китайская версия «Оки»
В скором времени на отечественном рынке появится китайский хэтчбек Leapmotor T03

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В скором времени на отечественном рынке появится китайский хэтчбек Leapmotor T03. Об этом сообщает корреспондент Autonews.ru, который обратился в дилерскую компанию, осуществляющую поставки автомобилей из Китая в Россию. 

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Leapmotor T03 — это самый доступный и компактный автомобиль в модельном ряду Leapmotor. Его длина составляет всего 3,6 м, что сравнимо с российской «Окой» (3,2 м). Хэтчбек оснащается электромотором мощностью 75 л.с. или 109 л.с. в зависимости от версии. Топовая модель может разгоняться до 130 км/ч.

Ключевой особенностью Leapmotor T03 является автопилот второго уровня, который включает в себя камеры, радар, ультразвуковые датчики, круиз-контроль и систему удержания в полосе движения. Это позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по дороге, соблюдая скоростной режим и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

Ожидается, что Leapmotor T03 будет конкурировать на российском рынке с такими моделями, как Smart, Ora R1 и Chery EQ1. Его цена пока не разглашается, но, скорее всего, она будет находиться в пределах 1-1,5 млн рублей.

Появление Leapmotor T03 на отечественном рынке может стать важным шагом в развитии электротранспорта в России. Этот автомобиль является доступным, компактным и оснащен современными технологиями, которые делают его привлекательным для покупателей.

#новости #россия #автомобиль #автопром #китая
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