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AMD выпускает три новых процессора Ryzen 3000 серии XT, которые стали ведущими чипами для семейств Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 5. Новые процессоры имеют тот же 7-нм процесс и архитектуру Zen 2, количество ядер и потоков, емкость кэш-памяти L3 и мощность TDP, но при этом обеспечивают дополнительные 100–200 МГц по сравнению со стандартными моделями. В отличие от стандартной практики AMD модели Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT поставляются без комплектных кулеров, а Ryzen 5 3600XT с комплектным кулером Wraith Spire.

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Процессоры серии XT станут общедоступными 7 июля 2020 года. AMD также объявила о том, что новый чипсет B550, который обеспечивает расширенные возможности интерфейса PCIe 4.0 доступен во всем мире. К нему присоединится чипсет A520, который дебютирует с более сорока моделями плат с сокетом AM4 в августе 2020 года.

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Благодаря адаптивным алгоритмам AMD Precision Boost 2 большая часть производительности процессоров серии Ryzen 3000 зависит от возможностей вашей материнской платы и охлаждения. AMD не поставляет серийный кулер с процессорами Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT, вместо этого рекомендует минимум 280-миллиметровый вентилятор для достижения наилучшей производительности, что добавляет цену к общей стоимости чипов, Ryzen 5 3600XT поставляется с кулером Wraith Spire.

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Процессоры XT подключаются к любой существующей материнской плате с BIOS для Ryzen 3000 и обеспечивают совместимость со всеми материнскими платами серии 500. Учитывая текущее соответствие процессорам Intel Core i9-10900K и Core i5-10600K похоже, что модели XT не существенно изменят позиционирование продуктов AMD, однако, если AMD решит снизить цены на существующие чипы Ryzen 9, 7 и 5, то это может значительно изменить ситуацию.

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Чипы предыдущего поколения от AMD редко продаются по рекомендованным ценам, поэтому скорее всего, что компания снизит официальные рекомендованные цены для своих существующих компонентов. Ryzen 9 3900X и Ryzen 7 3800X часто можно найти в розничной продаже примерно на 60 долларов ниже, в то время, как Ryzen 5 3600X часто продается на 50 долларов ниже рекомендаций AMD.

Новые процессоры будут предлагаться с той же рекомендуемой розничной ценой, что и модели Matisse предыдущего поколения, 12-ядерный/24-поточный Ryzen 9 3900XT по $500, Ryzen 7 3800XT по $400 и Ryzen 5 3600XT по $250. Существующие процессоры серии Ryzen 3000 уже продаются намного дешевле рекомендованных цен и следует ожидать, что AMD снизит официальную цену на более старые модели.