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SmartShift - одна из ключевых технологий семейства AMD APU Ryzen 4000 Renoir, которая позволяет динамически распределить питание между процессором Ryzen и видеокартой Radeon, обеспечивая максимальную производительность для выполняемой задачи. Ноутбуки с этой технологией могут либо повысить производительность в играх за счет увеличения мощности графического процессора, либо повысить скорость создания контента за счет увеличения предельных значений мощности процессора. Однако, эта востребованная особенность ноутбуков с AMD Ryzen 4000 сохранится исключительно для одного ноутбука Dell G5 15 SE в течение всего 2020 года, который оснащен процессором Ryzen 9 4900H и графическим процессором Radeon RX 5600M.

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Ожидается, что в 2021 году появятся новые ноутбуки на базе Renoir с технологией SmartShift. Главный архитектор AMD по игровым решениям, Frank Azor, подтвердил, что в этом году больше не будет ноутбуков SmartShift с графическими процессорами AMD Ryzen 4000 Renoir и графикой RDNA 1 Radeon RX, а его команда в AMD усердно работает над предложением множества вариантов на 2021 год.

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Несмотря на то, что ключевая функция SmartShift в ноутбуках больше не будет предлагаться в этом году, ноутбуки с процессором AMD Renoir по-прежнему демонстрируют выдающуюся эффективность по сравнению с конкурентами. AMD утверждает, что пользователи могут ожидать до 14% лучшей игровой производительности и до 12% более высокой производительности CPC с включенным SmartShift.

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AMD также разработала настраиваемый интерфейс в выпуске драйвера Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, с помощью которого можно видеть, как переключается питание на ЦП и графический процессор. Технология может усиливать отдельный компонент или оба сразу, в зависимости от рабочей нагрузки и запаса мощности. Одной из причин по которой в этом году было не так много предложений с технологией SmartShift могут быть ограничения выпуска со стороны производителей ноутбуков.

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AMD установила критерии, которые требуются для включения SmartShift на ноутбуках, к ним относятся:

Электрическая подсистема для CPU и dGPU должна быть рассчитана на питание каждой ASIC при пиковой мощности;

Тепловое решение должно быть разработано для управления внезапными переключениями мощности и пиковой мощностью на каждой ASIC;

Сбалансированное спаривание CPU/dGPU, которое обеспечивает значительное увеличение при смене.





И самое важное AMD продемонстрировала то, что она установит SmartShift на AMD Navi 10 dGPU с серией Ryzen 4000. Учитывая, что на рынке уже есть ограниченное количество ноутбуков с Radeon RX 5000 Navi 10, то есть смысл, почему в 2020 году предлагается только один ноутбук с технологией SmartShift.