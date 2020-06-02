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Пользователь Reddit "u/dllfphoto" представил свою удивительную сборку, которую он собрал в пассивном шасси Streamcom DB4 с использованием процессора AMD Ryzen и графического процессора NVIDIA GeForce GTX. Корпус очень компактен, имеет безвентиляторный дизайн, внутренний объем 18,25 литров, размеры корпуса всего 260 x 260 x 270 мм (Ш x Г х В), вес шасси 7,5 кг и идеально подходит для сборщиков ПК малого форм-фактора.

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DB4 от Streamcom поставляется со всем необходимым охлаждающим оборудованием в виде четырех 6-миллиметровых тепловых трубок с охлаждающей способностью 65 Вт и возможностью увеличения охлаждения до 110 Вт. Панели корпуса изготовлены из алюминия и имеют пескоструйную обработку с экструдированными панелями толщиной 4 мм к которым прикреплены тепловые трубки для рассеивания тепла.

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В качестве комплектующих использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X с TDP 65 Вт на игровой плате ASUS ROG STRIX B450-I Gaming. ПК оснащен 32 ГБ оперативной памяти G.Skill Trident Z Neo DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц, 2 ТБ SSD-накопителя Sabrent Rocket PCIe NVMe и графической картой Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER OC 4 ГБ. DB4 имеет 2 порта USB 3.0 внизу.

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Дополнительное охлаждение обеспечивается с помощью комплекта охлаждения CPU LH6 от Streamcom, который обеспечивает двухстороннее рассеивание тепла для процессора с радиатором на боковой панели корпуса. Блок питания достаточный для сборки - HDPlex 400 Вт AC-DC. Вот как выглядит собранный ПК (через Imgur):

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Вентилятор Noctua NF-A9x14 был временно добавлен для контроля блока питания, так как он начинал немного нагреваться, но в нем используется адаптер с низким уровнем шума, который должен сохранять пассивную конструкцию без помех. Корпус разработан специально для видеокарт без внешних разъемов питания.

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Комплект сборки включает:

Корпус - Streacom DB4

Материнская плата - ASUS Strix B450-I Gaming

Процессор - AMD Ryzen R7 3700X

Оперативная память - 32 ГБ G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 (2x16)

Графический процессор - Gigabyte GTX 1650 Super OC 4 ГБ

SSD Sabrent Rocket 2 ТБ PCI-E NVME

Блок питания - HDPlex 400 Вт AC-DC

Дополнительное пассивное охлаждение:

Streacom LH-6 CPU Kit

Комплект охлаждения Streacom GPU

100x100x5 мм 5 Вт/мк термоподушка (х2)

Термопаста - Thermal Grizzy Kryonaut (2x тюбика !!)

Монитор - ASUS ProArt PA27AC 1440p

Клавиатура и мышь - Microsoft Surface Keyboard + Mouse

Концентратор USB 3.0 и устройство чтения SD - алюминиевый концентратор CATEK

Пользователи получили в свое распоряжение концентратор CATEK USB 3.0, который оснащен тремя портами USB 3.0 и кард-ридером SD в полностью алюминиевом исполнении. Вся система в собранном виде отлично сочетается с пастой Thermal Grizzly Kryonaut, которая обеспечивает более высокую теплопроводность - 12,5 Вт/мк. Паста использовалась на всех компонентах, которые пассивно охлаждаются радиаторами внутри шасси.