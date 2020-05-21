Готовится более 60 плат с чипсетом AMD B550 от ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI с ценой от $100 и началом продаж с 16 июня
Производители плат собираются вывести на рынок множество материнских плат B550 для новых процессоров AMD Ryzen с поступлением в продажу с 16 июня, которые предоставляют большинство новых ключевых функций таких, как поддержка интерфейса PCIe 4.0, по более низким ценам начиная со 100 долларов. Кому нравится бесшумная работа ПК также оценят, что чипсет B550 не требует поддержки активного охлаждения.
Основное отличие связанное с AMD B550 заключается в том, что чипсет будет поддерживать будущие процессоры Zen 3, но не будет поддерживать процессоры Ryzen 2000 и более ранние версии или APU Ryzen 3000, по крайней мере при запуске.
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Несомненно может быть найден способ написания и передачи кода для поддержки различных моделей чипов и AMD объявила, что компания делает нечто подобное для поддержки APU Zen 3 и Ryzen 4000 для существующих материнских плат B450 и X470. Таким образом, компании могут выпускать будущие обновления для прошивки новых плат и поддержки старых процессоров, но на эту функцию не следует рассчитывать потому, что в интересах производителей материнских плат продать новую плату.
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С AMD B550 предоставляется поддержка интерфейса PCIe 4.0 через процессор, предлагая достаточно линий для дисков SSD NVMe и графических карт. В этих платах включена поддержка двух видеокарт, а также удвоение пропускной способности линий PCIe материнской платы, что позволило AMD сократить число линий между чипсетом и процессором с шести линий PCIe 2.0 до четырех PCIe 3.0. Для большинства геймеров и пользователей достаточно просто установить один мощный GPU и один быстрый SSD с чипсетом B550, которых должно быть достаточно для увеличенной пропускной способности шины и других функций. Кроме этого, в новых платах включена поддержка быстрого USB 3.2 Gen2, который установлен в платах более высокого уровня с чипсетом X570.
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AMD заявляет, что в разработке находится более 60 материнских плат с чипсетом B550 на выбор от производителей ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI, но цены на платы все еще не разглашается.
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