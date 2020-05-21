Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Один из ведущих мировых производителей материнских плат компания ASRock представляет новейшую серию материнских плат с новым чипсетом AMD B550, которые поддерживают процессоры AMD Ryzen для настольных ПК.

анонсы и реклама <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Генеральный директор подразделения материнских плат ASRock, Chris Lee, сообщил - "Серия материнских плат ASRock AMD B550 предлагает захватывающие и инновационные функции, такие как поддержка интерфейса PCIe 4.0 для массового рынка. ASRock предлагает вывести на рынок широкий ассортимент материнских плат от начального уровня до премиум-класса, включая Taichi, PG Velocita, Extreme, Steel Legend и Pro4."

реклама

"Мы наблюдаем растущие требования пользователей к гибким системам, которые хорошо справляются с множеством задач от игр до создания контента больше, чем когда-либо прежде" - сказал, Chris Kilburn, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских компонентов AMD. "AMD взволнована тем, что предлагает мощные процессоры AMD Ryzen для настольных ПК 3-го поколения и передовую поддержку PCIe 4.0 основным пользователям с нашим новейшим чипсетом AMD B550, с широким спектром поставки форм-факторов, вариантами питания и разработками от нашего партнера ASRock. AMD уверен, что эти новые платформы B550 обеспечат гибкость и мощь, никогда не встречавшиеся ранее на платформе".

реклама

Премиум-плата ASRock B550 Taichi оснащена 16 фазами новейших VRM от Dr.MOS, обеспечивая превосходную конструкцию питания, способную справиться даже с самой высокой производительностью процессора Ryzen для настольных ПК, в т.ч. и при разгоне. Благодаря большим пассивным радиаторам и основанию печатной платы из медной фольги система работает более стабильно с повышенной энергоэффективностью.

реклама

PG Velocita - это новая линейка высококлассных продуктов семейства плат Phantom Gaming. Материнская плата B550 PG Velocita -это бескомпромиссная производительность и привлекательный внешний вид. "Velocità" или "Velocity" в переводе с итальянского означает - "Призванный дать игрокам быстрый и непревзойденный игровой опыт".

реклама

Интеллектуальный интерфейс 2.5GbE используется во многих высокопроизводительных и массовых продуктах ASRock B550 для максимальной производительности сети. Он идеально подходит для потокового и домашнего резервного копирования NAS, создания контента, онлайн-геймеров и удовлетворения высоких требований энтузиастов благодаря увеличению производительности сети в 2,5 раза по сравнению с обычными сетями GbE, что позволяет значительно ускорить подключение к играм, передачу файлов и резервное копирование.

Благодаря широкому спектру доступных опций от начального уровня до премиум-класса, формата mini-ITX, mATX и ATX материнские платы серии ASRock B550 обладают расширенными функциями и стильным дизайном в широком ассортименте.