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Ценовая война AMD с Intel продолжается - стоимость Ryzen 9 3900X на Amazon снижена в ответ на предложение от Intel

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По сообщению TweakTown компания AMD снизила цены на свой флагманский процессор AMD Ryzen 9 3900X в ответ на выпуск чипов Intel Core 10-го поколения. Изначально Ryzen 9 3900X был выпущен по цене MSRP 500 долларов, но теперь его можно купить на Amazon всего за 420 долларов, в то время как Intel предлагает новый Core i9-10900K за 500 долларов.

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Процессор Intel Core 10900K имеет преимущество перед предложением AMD в игровой производительности (в основном из-за более высоких тактовых частот), но медленнее во всем остальном, что делает процессоры AMD более выгодным вариантом для сборки. AMD Ryzen 9 3900X представляет собой 12-ядерный/24-потоковый процессор произведенный на 7-нм техпроцессе TSMC и имеющий архитектуру Zen 2. Он может поднимать частоту до 4,6 ГГц и обеспечивает отличное соотношение цены и качества всего по 35 долларов за ядро. Единственный вопрос сейчас заключается в том, что доступность материнских плат с чипсетом AMD ограничена, из-за хорошего спроса.

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Цены на Amazon снижаются постоянно и в любом случае становится все дешевле приобретать продукцию AMD. А поскольку компания AMD планирует выпустить процессоры Ryzen Zen 3 в конце этого года, то со временем стоимость чипов на базе Zen 2 станут еще более доступными и все зависит только от производителей материнских плат.

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