Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

По сообщению TweakTown компания AMD снизила цены на свой флагманский процессор AMD Ryzen 9 3900X в ответ на выпуск чипов Intel Core 10-го поколения. Изначально Ryzen 9 3900X был выпущен по цене MSRP 500 долларов, но теперь его можно купить на Amazon всего за 420 долларов, в то время как Intel предлагает новый Core i9-10900K за 500 долларов.

анонсы и реклама <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Процессор Intel Core 10900K имеет преимущество перед предложением AMD в игровой производительности (в основном из-за более высоких тактовых частот), но медленнее во всем остальном, что делает процессоры AMD более выгодным вариантом для сборки. AMD Ryzen 9 3900X представляет собой 12-ядерный/24-потоковый процессор произведенный на 7-нм техпроцессе TSMC и имеющий архитектуру Zen 2. Он может поднимать частоту до 4,6 ГГц и обеспечивает отличное соотношение цены и качества всего по 35 долларов за ядро. Единственный вопрос сейчас заключается в том, что доступность материнских плат с чипсетом AMD ограничена, из-за хорошего спроса.

реклама

Цены на Amazon снижаются постоянно и в любом случае становится все дешевле приобретать продукцию AMD. А поскольку компания AMD планирует выпустить процессоры Ryzen Zen 3 в конце этого года, то со временем стоимость чипов на базе Zen 2 станут еще более доступными и все зависит только от производителей материнских плат.